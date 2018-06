Verdachte bekent doodschieten broer kroongetuige Nabil B.

De man die eind maart is aangehouden op verdenking van de liquidatie van de broer van kroongetuige Nabil B., heeft bekend dat hij de schutter is. Dat heeft hij in een politieverhoor erkend en het staat in een schriftelijke verklaring.

Het slachtoffer, Reduan B., was de broer van Nabil B. die justitie bijstaat in het proces over de bloedige drugsoorlog in de onderwereld. Reduan B. werd doodgeschoten in zijn beletteringsbedrijf bij de NDSM-werf in Amsterdam-Noord.

De verdachte is een man van 40 uit Hilversum. Hij heeft verder geen informatie gegeven die zou kunnen leiden tot identificatie van mogelijke andere betrokkenen.

Wapenbezit

Kroongetuige Nabil B. werd in september opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de zogeheten vergismoord op Hakim C. in de Utrechtse wijk Overvecht. Hij meldde zich zelf bij de politie omdat hij zich bedreigd voelde en in gewetensnood zou zijn gekomen. In december werd hij een kroongetuige in het proces over de drugsoorlog.

Op 5 juli staat de man die de moord op B.'s broer heeft bekend terecht op een pro forma-zitting bij de Amsterdamse rechtbank. Dan wordt de zaak nog niet inhoudelijk behandeld. Die dag geeft de officier van justitie een korte toelichting op de verklaring van de verdachte.

Een paar dagen na de liquidatie is een aantal mensen aangehouden. Een van hen, een 34-jarige man uit Den Haag, staat ook op 5 juli voor de rechter. Hij wordt verdacht van wapenbezit, maar wordt niet vervolgd voor medeplichtigheid aan de moord. Twee anderen die werden opgepakt, worden niet verdacht van betrokkenheid bij de liquidatie en zijn inmiddels vrijgelaten.