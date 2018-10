Universiteit en hogeschool berispen Vindicat, corps jaar aan de zijlijn

Studentencorps Vindicat uit Groningen krijgt het komende studiejaar geen accreditatie van de Rijksuniversiteit Groningen en Hanzehogeschool. De vereniging krijgt daardoor opnieuw geen bestuursbeurzen en wordt ook niet meer uitgenodigd voor officiële gelegenheden.

Vindicat kwam het afgelopen jaar meerdere keren in het nieuws vanwege overlast en mishandelingen. Vanwege deze incidenten kregen de bestuursleden van het corps vorig collegejaar ook al geen beurs.

De universiteit en hogeschool zijn van mening dat de maatregelen die de afgelopen tijd zijn genomen zijn niet tot de gewenste cultuurverandering hebben geleid. De onderwijsinstellingen nemen het advies over van de Accreditatiecommissie Studentenorganisaties.

Overmatig alcoholgebruik

Er werd aangedrongen op een cultuurverandering bij Vindicat na een reeks incidenten bij de vereniging. Zo werd in november vorig jaar een lid veroordeeld omdat hij bij een ontgroening op het hoofd van een eerstejaarsstudent was gaan staan. Een maand later werd opnieuw een student mishandeld op de sociëteit van de vereniging.

De accreditatiecommissie oordeelt dat binnen Vindicat niet genoeg bereidwilligheid is voor een cultuurverandering. Zo speelt overmatig alcoholgebruik nog steeds een grote rol bij de vereniging, ook bij de ontgroeningen.

Ook blijkt uit interne enquêtes dat een aanzienlijk deel van de leden de cultuur binnen de vereniging als onveilig ervaart en is de communicatie na ernstige incidenten gebrekkig.

'De bal ligt bij Vindicat'

De hogeschool en universiteit verbreken de relatie met Vindicat overigens niet. De vereniging komt volgend collegejaar opnieuw in aanmerking voor accreditatie. "De bal ligt nadrukkelijk bij Vindicat", zeggen de onderwijsinstellingen.

Het studentencorps is zeer teleurgesteld over het besluit. Het bestuur van de vereniging zegt dat er veel is verbeterd en had gehoopt meer tijd te krijgen voor een cultuurverandering.

Vindicat kreeg in eerdere studiejaren in totaal ruim 33.000 euro aan bestuursbeurzen. De bestuursleden kunnen zes maanden lang een bedrag van ruim 400 euro per maand krijgen, omdat de kans groot is dat ze door hun activiteiten studievertraging oplopen.