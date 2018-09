Trump spreekt van 'schandelijke tactiek' Democraten tegen Kavanaugh

President Trump heeft de rel rond zijn kandidaat-rechter voor het Hooggerechtshof Kavanaugh aangegrepen om Republikeinen op te roepen om te gaan stemmen in november. Bij een rally in West-Virginia sprak hij van een "meedogenloze en schandelijke tactiek" van de Democraten tegen de rechter.

Kavanaugh ligt onder vuur nadat drie vrouwen hem van seksueel overschrijdend gedrag hadden beschuldigd. De eerste aantijging kwam van Christine Blasey Ford, die hierover een vertrouwelijke brief aan de Democratische senator Feinstein schreef. Die brief lekte uit nadat Kavanaugh was genomineerd, waarna Ford haar verhaal aan The Washington Post vertelde en het verhaal op straat lag. Feinstein ontkent dat zij heeft gelekt, maar Trump houdt haar toch verantwoordelijk.

Ford getuigde donderdag voor een Senaatscommissie. Kavanaugh sprak daar alle beschuldigingen tegen.

In november zijn de tussentijdse verkiezingen, die worden gezien als een barometer van Trumps populariteit. De Republikeinen willen de benoeming er voor die verkiezingen door hebben, uit angst hun meerderheid in de Senaat daarna kwijt te zijn.

FBI-onderzoek

De FBI heeft contact opgenomen met Deborah Ramirez, de tweede vrouw die Kavanaugh beschuldigde van seksueel wangedrag. Ramirez studeerde samen met Kavanaugh begin jaren 80 aan de universiteit Yale. Hij zou haar zijn geslachtsdeel voor haar gezicht hebben gehouden. Iets wat hijzelf met klem tegenspreekt.

Vrijdag werd bekend dat de FBI aanvullend onderzoek gaat doen naar Kavanaugh. Het onderzoek moet binnen een week afgerond zijn. Tot die tijd neemt de Senaat geen beslissing over de benoeming van Kavanaugh.