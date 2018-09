Tweede vrouw beschuldigt Kavanaugh van seksueel wangedrag

In de VS is de kandidaat-rechter voor het Hooggerechtshof opnieuw door een vrouw beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het is de tweede beschuldiging aan het adres van de 53-jarige Brett Kavanaugh. De eerste vrouw, Christine Ford, getuigt donderdag voor de Senaat.

De 53-jarige Deborah Ramirez zegt in The New Yorker dat Kavanaugh in de jaren 80 zijn geslachtsdeel voor haar gezicht heeft gehouden. Hij zou in dronken staat zijn geweest op een besloten feestje op de campus van de universiteit Yale, waar ze allebei studeerden.

Ontkenning

Kavanaugh spreekt ook de nieuwe beschuldiging met klem tegen. Het is nooit gebeurd en er is duidelijk sprake van laster, zegt hij een reactie. Ook het Witte Huis spreekt van een lastercampagne en blijft achter hem staan.

Democratische senatoren zijn volgens The New Yorker een onderzoek begonnen naar de nieuwe beschuldigingen. Ramirez roept op tot een FBI-onderzoek naar Kavanaugh.

Drankspel

Het feestje op Yale was achter gesloten deuren op een studentenkamer. Volgens Ramirez speelde ze samen met Kavanaugh en een groepje studenten een drankspel. Ze herinnert zich niet de hele avond, maar wel dat ze op een gegeven moment op de vloer lag.

Kavanaugh had zijn penis uit zijn broek gehaald en hield die voor haar gezicht, claimt Ramirez. Ze duwde vervolgens zijn geslachtsdeel weg. "Wat zegt het als deze persoon een rol krijgt in het definiƫren van vrouwenrechten?", vraagt ze zich af in haar gesprek met The New Yorker. Niemand van de overige aanwezigen op het feestje kan Ramirez' verhaal volledig bevestigen.