Opsluiting jihadverdachten blijft 'duivels dilemma', bewijst Hardi N.

Hardi N., de man die als spil wordt gezien in de terreurgroep die gisteravond is opgerold, deed zich mogelijk anders voor om sneller vrij te komen. Radicaliseringsonderzoeker Daan Weggemans sprak hem nadat hij in 2016 was veroordeeld voor een poging tot uitreizen naar Syrië. Hij zegt dat N. welbespraakt en welgemanierd overkwam.

De 34-jarige Arnhemmer van Iraakse afkomst werd eind november 2014 in Nederland gearresteerd omdat hij zich wilde aansluiten bij terreurgroep Jabhat al-Nusra. N. zelf zegt dat hij alleen weeskinderen wilde helpen in het Midden-Oosten. Hij werd in 2016 veroordeeld tot anderhalf jaar gevangenisstraf. Na hoger beroep viel die straf lager uit.

Rustig en beleefd

Volgens de reclassering zette N. in de periode na zijn veroordeling "in positieve zin stappen". Ook in de gesprekken die Weggemans met hem voerde rond de rechtszaak, maakte hij een "rustige, beleefde en overtuigde indruk".

Reclassering stelde rond het hoger beroep in 2017 dat de man uit Arnhem begon te twijfelen aan de manier waarop hij over de islam dacht. Mogelijk deed hij alleen alsof zijn gedachtegoed minder radicaal was dan voorheen. "Dat is een strategie die meer terrorismeverdachten toepassen", zegt Weggemans. "Zij zien de jihadistische strijd als oorlog, waarin liegen geoorloofd is."

