Britse kranten zijn het eens: May is in Salzburg vernederd

"Vernederend", "genant" en "brexit aan stukken". Dat zijn woorden die terugkomen in Britse krantenkoppen, een dag nadat premier May met lege handen is teruggekeerd van de informele EU-top in Salzburg.

Die top had het moment moeten zijn waarop May een stevige steun in de rug zou krijgen voor het brexit-plan van haar regering. In dat plan blijft het vrije verkeer van goederen met de EU overeind, maar verdwijnt het vrije verkeer van personen en diensten. Het liep anders. Mevrouw May, uw plan gaat niet werken, riepen bijna alle EU-leiders in koor. Zelf gaf de premier vandaag toe dat de onderhandelingen in een impasse verkeren.

Door de vernedering in Salzburg komt May in eigen land nog meer met de rug tegen de muur te staan. Net voor het voor haar zo belangrijke Conservatieve congres van eind deze maand, hoopte ze eindelijk te kunnen laten zien: kijk, de EU is bereid om mijn voorstel te bespreken. Dat is niet uitgekomen, de EU kwam May niet tegemoet. De kritiek vanuit de eigen achterban zal nu alleen maar toenemen.