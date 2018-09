May: impasse in brexit-onderhandelingen

Volgens correspondent Tim de Wit in Londen was duidelijk te merken dat premier May echt boos is op de EU-leiders vanwege hun reactie op haar brexitplannen. "Ze had gehoopt op een constructieve benadering van de EU-leiders. Maar ze kreeg te horen: 'helaas, mevrouw May, uw brexitplan gaat niet werken."

De Wit noemt het riskant dat May haar hakken in het zand zet. "Ze verhoogt hiermee de kans dat de onderhandelingen stuklopen en er helemaal geen akkoord komt."

In Brussel wordt de verklaring van May vooral gezien als een die gericht was aan haar kiezers en haar eigen partij, zegt EU-correspondent Thomas Spekschoor. "May heeft een keiharde toon vandaag, maar hier wordt vooral geluisterd naar wat ze tijdens het overleg zegt."