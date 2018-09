'Er wordt licht gedacht over Stints'

De bedenker Edwin Renzen van de Stint zegt tegen persbureau ANP dat hij geen grote defecten kent. "Natuurlijk kan er, net als bij elk ander voertuig, van alles stukgaan. Lekke banden komen het vaakst voor, maar er zijn ook weleens problemen met de accu's. Het is een nieuw voertuig. Zoals alles dat splinternieuw is, werkt het perfect in de showroom, maar komen eventuele problemen pas naar voren in het veld."

Bij de belangenorganisatie van ouders in de kinderopvang, Boink, waren er tot vandaag geen ernstige incidenten bekend. Voorzitter Gjalt Jellesma tekent aan dat naar buiten gaan met kinderen altijd een risico met zich meebrengt. "Binnenblijven is veiliger", relativeert hij. Maar alternatieven als een bakfiets of een busje leveren ook gevaar op voor inzittenden of de omgeving, benadrukt Jellesma.

Brancheorganisatie Kinderopvang heeft eveneens nog nooit gehoord van problemen met defecte Stints. Veilig Verkeer Nederland VVN merkt op dat het om een goedgekeurd voertuig gaat en dat het altijd belangrijk is om goed te oefenen.

Training miniem

De gebruikers die we spraken melden dat hun training beperkt was. "Het verbaasde me dat je er niet een certificaat voor nodig hebt", zegt de een, die alleen een proefles kreeg op het schoolplein. "Het stelde niet zo veel voor. Er wordt heel licht over gedacht."

Bij de ander werd alleen een vrijwillige cursus aangeboden. Ook moesten de gebruikers aanvankelijk een rijbewijs hebben, maar die eis werd later losgelaten. Desalniettemin vindt VVN het niet nodig om te pleiten voor een verplicht Stint-rijbewijs.

Wel is bekend dat sommige organisaties de Stint voorlopig laten staan of hun medewerkers instrueren extra op te passen met gebruik. AVEM, een organisatie in Oss en omgeving met ongeveer 40 opvanglocaties, stopt onmiddellijk met de elektrische voertuigen "totdat er nadere informatie beschikbaar is". Datzelfde geldt voor KindeRam, met zeventig vestigingen in en om Rotterdam. Partou, met opvang door het hele land, blijft de Stints wel gebruiken, net als Dak Kindercentra in de regio Den Haag.