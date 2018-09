Directeur Stint over ongeluk Oss: 'Dit is de nachtmerrie van iedere ouder'

De belangenorganisatie van ouders in de kinderopvang, Boink, vindt de Stint ook een verbetering. Volgens voorzitter Gjalt Jellesma zijn er nooit vragen of waarschuwingen over binnengekomen.

"Vervoer van kinderen is natuurlijk altijd een risico; binnenblijven is veiliger. Maar de Stint was een verbetering ten opzichte van de alternatieven. Bij bakfietsen heb je bijvoorbeeld minder overzicht omdat je zit."

De Brancheorganisatie Kinderopvang weet ook niet van problemen met Stints. Een woordvoerder wijst erop dat afspraken over kindervervoer worden vastgelegd in een protocol. Hij heeft nog nooit gehoord van problemen met defecte Stints.

Veilig Verkeer Nederland wil pas reageren als er meer duidelijk is, maar zag ook geen grote problemen. "Het is belangrijk als je erop rijdt dat je goed geoefend hebt. Maar als er verantwoord mee wordt omgegaan, dan zou dat voldoende moeten zijn."

Onderzoek?

Renzen heeft nog geen idee wat er mis kan zijn gegaan in Oss. "Ik weet eigenlijk niks. Er komt ook heel weinig meer bij me binnen. Dit is het laatste wat je wil."

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft onderzoekers naar de plek van het ongeluk gestuurd voor een verkennend onderzoek.