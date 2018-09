Kinderopvangorganisaties stoppen met Stints, of stellen ouders gerust

Enkele kinderopvangorganisaties die Stints gebruiken, kiezen er naar aanleiding van het ongeluk in Oss voor om de voertuigen voorlopig aan de kant te zetten. De meeste organisaties doen dat niet, maar leggen die keuze wel vaak uit aan de ouders.

Het voertuig, een kruising tussen een Segway en een bakfiets, wordt door veel kinderopvangorganisaties gebruikt om kinderen op te halen of weg te brengen naar school of opvang. In Nederland en Belgiƫ rijden er inmiddels 3500 rond.

AVEM, een organisatie in Oss en omgeving met ongeveer 40 opvanglocaties, stopt onmiddellijk met de elektrische voertuigen "totdat er nadere informatie beschikbaar is". Datzelfde geldt voor KindeRam, met zeventig vestigingen in en om Rotterdam.

Partou, met opvang door het hele land, blijft de Stints wel gebruiken, net als Dak Kindercentra in de regio Den Haag. "We volgen het onderzoek op de voet, maar tot op heden zijn nooit ongelukken gemeld", zegt een woordvoerder.

Mail aan ouders

Diverse kinderopvangorganisaties die de elektrische bakfiets blijven gebruiken, kiezen er vandaag wel voor dat besluit uit te leggen in een mail aan de ouders. Daarin geven ze ook een toelichting over het onderhoud aan de elektrische bakfietsen en de opleiding die het personeel krijgt voor ze de Stints gaan besturen.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur vindt het lastig om met een oordeel te komen over het gebruik van de Stints. "Het is ook aan de kinderdagverblijven om daarin een afweging te maken. Ik snap wel dat ze erover nadenken."