Speurhonden ingezet in mysterieuze vermissingszaak Kamphuis

Politie: drie theorieën

Dat de Noorse politie in die omgeving op het water en land zoekt, wijst erop dat ze ernstig rekening houden met het scenario dat Kamphuis bij een ongeluk is omgekomen. Maar de politie heeft ook twee andere theorieën.

Is hij misschien bewust verdwenen? Zo is het opvallend dat Kamphuis tegen zijn omgeving heeft gezegd dat hij op vakantie ging naar Spitsbergen, maar daar volgens de politie nooit geweest is.

Of is hij slachtoffer van een misdrijf? Buitenlandse media als The Guardian en The New York Times leggen bijvoorbeeld de nadruk op Kamphuis' werk voor WikiLeaks.

"Wat niet meehelpt in de zoektocht, is dat beelden van bewakingscamera's standaard na een week gewist worden in Noorwegen", zegt Créton. "Dat heeft met privacywetten te maken." Ook zijn er weinig getuigen omdat het gebied rond Bodø dunbevolkt is.