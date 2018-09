Noorse politie vindt spullen van vermiste Arjen Kamphuis

De Noorse politie heeft spullen gevonden van de vermiste Nederlander Arjen Kamphuis. Volgens de Noorse omroep NRK ontving de politie een melding van een visser, die voor de kust bij de berg Kvænflåget - tussen de plaatsen Fauske en Rognan in het noorden van het land - voorwerpen zag drijven.

De politie wil niet ingaan op wat er precies is gevonden, maar zegt zeker te weten dat de spullen aan Kamphuis toebehoren. De Nederlander werd op 20 augustus voor het laatst gezien in een hotel in de plaats Bodø. De spullen werden gevonden ten oosten van die plaats, waar cybersecurityspecialist Kamphuis vakantie vierde.

Raadsel rond simkaarten

Vorige week bevestigde de Noorse politie dat twee mobiele telefoons van Kamphuis de week daarvoor nog even hadden aangestaan. Dat was tien dagen nadat hij voor het laatst was gezien. Het zou gaan om een privételefoon en een werktelefoon, die beide minder dan een uur signalen uitzonden.

Het signaal kwam uit een plaatsje ten zuiden van Stavanger, zo'n 1700 kilometer ten zuiden van Bodø. Beide simkaarten werden verwijderd en vervangen voor Duitse exemplaren. Het is onduidelijk wie dat heeft gedaan.

De politie heeft reden om aan te nemen dat Kamphuis op 20 augustus de trein nam van Bodø naar Rognan. Hij zou op 22 augustus weer naar huis gaan.