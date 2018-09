Telefoon vermiste Arjen Kamphuis heeft even aangestaan

De telefoon van de vermiste Nederlander Arjen Kamphuis is vorige week nog aangezet in Noorwegen. Dat meldt de politie na onderzoek.

De 46-jarige Kamphuis ging in augustus op vakantie naar Noorwegen om daar te kajakken bij de fjorden. Hij zou 22 augustus weer terug naar huis gaan. Toen hij daarna niet op zijn werk verscheen, werd de politie ingeschakeld. Kamphuis werd op 20 augustus voor het laatst gezien in de plaats Bodø.

Duitse simkaart

De politie zegt nu dat zijn gsm op 30 augustus nog is aangezet in de omgeving van het plaatsje Vikeså, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Stavanger. Het toestel heeft 20 minuten aangestaan. Daarna zijn de simkaarten verwijderd en is er een Duitse simkaart in het toestel geplaatst. Wie dat gedaan heeft, is niet duidelijk.

De politie in Noorwegen is bezig om de historie van de Duitse simkaart op te vragen. De recherche in Noorwegen is een uitgebreide zoektocht gestart naar Kamphuis, die een expert in de cybersecurity is.

Afgelopen maandag meldde een getuige zich die zegt dat hij Kamphuis in Denemarken heeft gezien. Daarom wordt er ook in dat land naar hem gezocht, meldt de Nederlandse politie nu.