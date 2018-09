Kajak vermiste Nederlander gevonden in Noorwegen

De Noorse politie heeft een opvouwbare kajak gevonden die vermoedelijk van de vermiste Nederlander Arjen Kamphuis is. Dat meldt tv-station TV2 op basis van de politie.

De politie had informatie gekregen dat Kamphuis zo'n kajak had en gaat ervan uit dat de gevonden boot die van Kamphuis is. Een visser vond volgens de zender zijn identiteitspapieren. Gisteren werd al bekend dat er spullen van de vermiste Nederlander waren gevonden.

De 46-jarige cybersecurityspecialist werd op 20 augustus voor het laatst gezien toen hij uitcheckte bij zijn hotel in Bodø.