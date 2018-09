Noorse politie en kustwacht zoeken verder naar vermiste Arjen Kamphuis

De politie in Noorwegen is vandaag opnieuw gaan zoeken naar de vermiste Nederlander Arjen Kamphuis. De 46-jarige cybersecurityspecialist werd op 20 augustus voor het laatst gezien in een hotel in Bodø en is sindsdien spoorloos. De zoektocht is vanochtend begonnen en gaat de hele dag door, zegt de Noorse politie.

Bij de zoektocht in het gebied van het Saltdal-fjord krijgt de politie hulp van de kustwacht. In dat gebied, tussen de plaatsen Fauske en Rognan, heeft de politie al eens naar Kamphuis gezocht. Toen werd er alleen op land en langs zee gezocht. Nu is de zoektocht uitgebreid en wordt er ook met kleinere boten gezocht op moeilijk bereikbare plaatsen, meldt de Noorse omroep NRK.

Donderdag werd bekend dat de Noorse politie de opvouwbare kajak die vermoedelijk van Kamphuis is, heeft gevonden. Een dag daarvoor werd al duidelijk dat de politie verschillende voorwerpen van de Nederlander had aangetroffen.

Theorieën

Het is niet duidelijk wat er met Kamphuis is gebeurd. De politie heeft er drie theorieën over. Of Kamphuis houdt zich ergens schuil, of hij heeft een ongeluk gehad, of hij is slachtoffer geworden van een misdrijf.

Een getuige zei tegen de Noorse krant VG Kamphuis op 30 augustus nog gezien te hebben met twee anderen, in Vikeså in het zuiden van Noorwegen. Volgens de getuige was de sfeer goed en sprak Kamphuis Nederlands en Duits met de twee anderen.

Zendmasten in die plaats vingen ook het signaal op van de telefoon van Kamphuis. De telefoon zond minder dan een uur signalen uit. Daarna werden simkaarten uit de telefoon verwijderd en vervangen door een Duitse simkaart.

De Noorse politie zei donderdag goed samen te werken met de Nederlandse politie bij de zoektocht naar Kamphuis: