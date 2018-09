Getuige: ik heb Arjen Kamphuis tien dagen na vermissing gezien

De vermiste Arjen Kamphuis was op 30 augustus in Vikeså in het zuiden van Noorwegen, samen met twee anderen. Dat heeft een getuige gezegd tegen de Noorse krant VG. 30 augustus was tien dagen nadat Kamphuis vermist raakte.

Volgens de getuige was er sprake van een goede sfeer en sprak Kamphuis Nederlands en Duits met de twee anderen. Ze hadden geen rugzakken bij zich.

De politie zegt in de krant dat er meer tips zijn binnengekomen over een groepje mensen in Vikeså, van wie er een lijkt op de vermiste Kamphuis. De politie zegt graag in contact te willen komen met de getuige.

Eerder vandaag werd bekend dat er opnieuw spullen van Kamphuis zijn gevonden, waaronder zijn opvouwbare kajak: