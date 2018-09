Dalai lama ontmoet misbruikslachtoffers in Nederland

De dalai lama heeft morgen in Nederland een ontmoeting met slachtoffers van seksueel misbruik door boeddhistische leraren. Daarmee geeft hij gehoor aan het dringende beroep dat twaalf slachtoffers op hem deden. Voor zover bekend is het de eerste keer dat de dalai lama met misbruikslachtoffers om tafel gaat.

"Zijne Heiligheid de dalai lama was bedroefd om te horen over het seksuele misbruik dat leerlingen hebben geleden door boeddhistische leraren", schrijft zijn secretaris Tseten Samdup Chhoekyapa in een mail aan Nederlandse slachtoffers.

De secretaris schrijft ook dat de dalai lama "constant zulk onverantwoordelijk en onethische gedrag heeft afgekeurd". Ook heeft hij leerlingen eerder aangeraden om leraren te waarschuwen dat "zulk wangedrag intolerabel was en moest stoppen". Werkten die waarschuwingen niet, dan zouden studenten het gedrag publiek moeten maken en de "dader met naam en toenaam bekritiseren".

'Zachtjes bewegen'

De slachtoffers krijgen morgenmiddag kort de tijd om hun uitgeschreven getuigenissen en een petitie aan te bieden. Drie van hen komen uit Nederland. Die petitie is sinds maandag zo'n 850 keer ondertekend.

Bij eerdere beschuldigingen was het advies van een medewerker van de dalai lama om in dit soort kwesties niet te veel lawaai te maken. "Als we ons ongemakkelijk voelen bij een leraar, is het het beste om enige afstand te nemen. En het is ook goed om niet te scherp of verdelend met andere leerlingen te praten, maar zachtjes weg te bewegen."