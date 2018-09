Misbruikslachtoffers willen dalai lama spreken in Nederland

De dalai lama begint zijn bezoek aan Nederland zaterdagochtend met een 'dialoog' in de Nieuwe Kerk in Amsterdam over 'compassie en technologie'. Zondagochtend houdt hij een lezing in Rotterdam Ahoy, die wordt ingeleid met een gesprek met Richard Gere. Die acteur is voorzitter van mensenrechtenorganisatie 'International Campaign for Tibet'. De dalai lama sluit af met een boeddhistische les op maandagochtend, ook in Ahoy.