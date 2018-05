Dalai lama komt weer naar Nederland

De dalai lama komt in september naar Nederland. De 82-jarige geestelijk leider van de Tibetaanse boeddhisten was in mei 2014 voor het laatst in het land.

De geestelijk leider komt op uitnodiging van Stichting Bezoek Dalai Lama en de Nieuwe Kerk Amsterdam. Het bezoek staat volgens de stichting in het teken van mededogen "en waarom juist mededogen essentieel is in deze onrustige tijd".

De dalai lama zal van vrijdag 14 tot en met maandag 17 september enkele lezingen geven. In Ahoy staat een gesprek op het programma met acteur Richard Gere, die ook voorzitter is van de International Campaign for Tibet.

Het is niet bekend of de Nobelprijswinnaar ook politici zal ontmoeten. Dat gebeurde wel tijdens zijn laatste bezoek, toen hij onder meer sprak met toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans. China was niet blij met het bezoek: dat land bezet Tibet sinds de jaren 50 en wil voorkomen dat de dalai lama internationaal politieke steun verwerft.