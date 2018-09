Vaccinatiecampagne onder jongeren tegen meningokokkenziekte

Vanaf volgende week krijgen 130.000 veertienjarige jongeren een oproep in de brievenbus om zich te laten vaccineren tegen meningokokkenziekte. Het gaat om kinderen geboren tussen 1 mei en 31 december 2004. In 2019 krijgen de kinderen geboren in 2005, de resterende kinderen geboren in 2004 en alle kinderen geboren in 2001 tot en met 2003 dezelfde oproep. In totaal gaat het daarbij om nog eens 860.000 kinderen.

Kinderen van veertien maanden krijgen de vaccinatie al in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma. De vaccinatie met veertien jaar is nodig omdat het vaccin niet langer dan een jaar of vijf goede bescherming biedt.

De jongeren die nu een oproep krijgen zijn het vaakst drager van de meningokokken W-bacterie en daarom dragen ze ook het meest bij aan de verspreiding ervan onder andere leeftijdsgroepen. Daarom - en omdat de vaccins schaars zijn - is ervoor gekozen om juist deze groep tieners te vaccineren.

Er zijn de komende drie jaar gegarandeerd voldoende vaccins om de 14-jarigen te vaccineren. Voor de oudere kinderen is dat nog niet honderd procent zeker, maar volgens het RIVM wel "zeer waarschijnlijk".

Ernstige infecties

Meningokokkenziekte is een ernstige infectie die kan leiden tot hersenvliesontsteking en bloedvergifting. In die gevallen is de infectie levensbedreigend. De vaccinatiecampagne die per 1 oktober van start gaat is het gevolg van de toename van infecties door meningokokken type W. Meningokokken W veroorzaken de meeste meningokokkeninfecties in Nederland.

Bovendien is dit type meningokok ziekmakender en veroorzaakt daardoor sneller ernstige infecties dan andere typen meningokokken. Patiƫnten zijn bijna altijd zwaar ziek, belanden vaak op de intensive care en overlijden in bijna een op de vijf gevallen.

Rode en paarse vlekken

Het is niet altijd eenvoudig om meningokokkeninfecties te herkennen. Ze beginnen vaak met griepachtige verschijnselen die zich razendsnel kunnen ontwikkelen tot levensbedreigende infecties. Als het gaat om hersenvliesontsteking, dan gaat dat vaak gepaard met stijfheid van de nek.

Ontwikkelt de infectie zich tot een bloedvergiftiging dan treden rode en paarse vlekken op de huid op. Bij meningokokken W begint de infectie geregeld met buikgriep en diarree.