Student overleden aan meningokokkenziekte

Een Tilburgse student is overleden aan een meningokokkenbesmetting. De 20-jarige man leidde vorige week een introductiekamp voor eerstejaarsstudenten van de Fontys Hogeschool.

Maandag werd bekend dat hij in kritieke toestand was opgenomen in het ziekenhuis. GGD Hart van Brabant zegt dat er voor zover bekend geen andere mensen ziek zijn geworden. "Iedereen die recentelijk intensief contact heeft gehad met de student, is persoonlijk benaderd", zegt een woordvoerder tegen Omroep Brabant.

Meningokokkenziekte is een besmettelijke ziekte. De meningokokkenbacterie huist bij veel mensen in de neus of keel, zonder problemen te veroorzaken. Maar als de bacterie in het bloed terechtkomt, dreigen gevaarlijke aandoeningen zoals hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging.

Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) overlijden per maand ongeveer twee mensen aan de ziekte.