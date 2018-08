Leider introkamp opgenomen met besmettelijke meningokokkenziekte

Bij een student die vorige week een introductiekamp voor Tilburgse eerstejaarsstudenten leidde, is gisteren de besmettelijke meningokokkenziekte geconstateerd. De student is opgenomen in het ziekenhuis. Zijn situatie is stabiel, maar kritiek.

Mensen krijgen de ziekte door een bacterie. Wie besmet is geraakt- bijvoorbeeld via hoesten of niezen - kan hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging oplopen. Die kans is relatief klein.

De man leidde het kamp voor eerstejaars journalistiek van Fontys Hogeschool. Een twintigtal mensen die onlangs intensief contact hadden met de student is inmiddels door de GGD Hart voor Brabant persoonlijk benaderd. Zij hebben een preventieve antibioticakuur voorgeschreven gekregen. De ruim 100 eerstejaars studenten zijn in een bijeenkomst geïnformeerd.

Volgens GGD Hart van Brabant zijn verdere ziektegevallen niet voor de hand liggend. "Er zijn altijd en overal mensen die de bacterie bij zich dragen. Het gebeurt echter bijna nooit dat twee mensen in één groep ziek worden."