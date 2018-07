Alle 14- tot 18-jarigen krijgen oproep meningokokkenprik

Het kabinet wil volgend jaar 650.000 jongeren extra laten inenten tegen de bacterie meningokokken. Het gaat om kinderen die zijn geboren tussen 2001 en mei 2004.

Volgens staatssecretaris Blokhuis is de extra vaccinatieronde nodig omdat steeds meer mensen een infectie oplopen van meningokokken type W, die kan leiden tot hersenvliesonsteking of bloedvergifiting.

Kwetsbare groepen

In september is al besloten om alle kinderen die 14 worden op te roepen voor een meningokokkenvaccinatie. Ook 14 maanden oude baby's worden tegen meningokokken ingeënt. Blokhuis wil dat alle 14- tot 18-jarigen eind 2019 zijn gevaccineerd.

De meningokokkenbacterie huist bij veel mensen in de neus of keel zonder problemen te veroorzaken. "Maar als de ziekteverwekker in het bloed terecht komt, dreigen gevaarlijke aandoeningen", zegt Blokhuis. Vooral baby's, tieners en ouderen zijn kwetsbaar.