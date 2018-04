Nieuwe vaccinatie tegen meningokokken type W vanaf volgende maand

Kinderen van 14 maanden krijgen in mei de nieuwe vaccinatie tegen meningokokken. Tot nu toe bood het vaccin alleen bescherming tegen type C, maar in het nieuwe vaccin zijn ook de types A, W en Y van de meningokokkenbacterie opgenomen.

Vanaf oktober krijgen ook alle kinderen die 14 jaar worden die prik. Voor deze groep gaat het om een hele nieuwe inenting. Tot nu toe was de laatste vaccinatie voor 12-jarige meisjes, als bescherming tegen HPV.

In september vorig jaar werd bekend dat toenmalig minister Schippers maatregelen wilde nemen tegen het stijgende aantal besmettingen met meningokokken W. De afgelopen maanden is door het RIVM gewerkt aan de voorbereidingen.

Compleet

Omdat het bij de 14-jarigen om een nieuwe prik gaat, wordt een uitgebreid communicatieprogramma opgezet. Om de bescherming zo compleet mogelijk te maken, worden jongeren die de vaccinatie niet hebben gehaald actief benaderd om dat wel te doen.

Een infectie met meningokokken W wordt niet altijd meteen herkend, omdat de eerste symptomen bestaan uit verkoudheid, hangerigheid en een grieperig gevoel. In korte tijd ontstaan daarna veel ernstiger symptomen, zoals hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging.