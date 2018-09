Stijgende vraag naar vaccinatie meningokokkenbacterie na sterfgevallen

Annemarie van Rossum is kinderarts-infectioloog/immunoloog bij het Erasmus MC. "Variant W is nu in opkomst: een type van de meningokok waar we niet tegen vaccineren. In 2001 zijn we tegen type C gaan vaccineren, die toen in opkomst was. Die is sindsdien verdwenen."

Van Rossum spreekt van een "naar ziektebeeld", dat het meest voorkomt bij pubers. "Het ziektebeeld verloopt snel en heftig. Een kind kan 's ochtends gewoon naar school gaan en 's avonds op de IC liggen. Of zelfs dood zijn."

"Geen kinderarts wil dat zijn kind meningokokkenziekte krijgt", zegt Van Rossum. Daarom heeft ze er - ook omdat haar kinderen hierom vroegen - zelf ook voor gekozen om haar kinderen in te laten enten, buiten de rijksvaccinatie om. "Ik zou het mezelf nooit vergeven als mijn kind ziek zou worden van een ziekte die zo makkelijk voorkomen kan worden met een vaccinatie."

Van Rossum verwacht steeds minder gevallen van de ziekte tegen te komen als het vaccinatieprogramma straks op volle toeren draait. "We gaan nu ook vaccineren op type W, en we verwachten dat die nu helemaal weg zal gaan."