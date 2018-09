Terreurverdachte Jawed S. dacht aanslag niet te overleven, zegt advocaat

Terreurverdachte Jawed S. hield er rekening mee dat hij bij zijn aanslag op Amsterdam CS zou omkomen. "Mijn cliënt lijkt er wel rekening mee te hebben gehouden dat hij zijn actie zelf niet zou overleven, want in zijn woning in Duitsland is een testament gevonden", zegt zijn advocaat Simon van der Woude tegen persbureau ANP.

Reden voor de aanslag was volgens Van der Woude dat S. zich diep beledigd voelde door PVV-leider Geert Wilders vanwege een video met cartoons van de profeet Mohammed en de cartoonwedstrijd die hij wilde organiseren.

Motief

De 19-jarige Afghaan lijkt niet te hebben geweten dat Wilders de cartoonwedstrijd een dag voor de aanslag al had afgeblazen. Hij heeft de rechter-commissaris gevraagd waarom Wilders in Nederland de toestemming en mogelijkheid had gekregen om profeet Mohammed te beledigen. "Kennelijk ligt hier het motief voor zijn handelen, dat gericht lijkt te zijn geweest tegen twee willekeurige bezoekers van Amsterdam CS", zegt Van der Woude.

De verdachte zit in alle beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat.