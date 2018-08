Politie schiet persoon neer op Amsterdam Centraal na steekincident, twee gewonden

Bij een steekincident op Amsterdam Centraal zijn twee mensen gewond geraakt. De politie heeft een verdachte neergeschoten. De twee slachtoffers en de gewonde verdachte zijn naar het ziekenhuis gebracht.

In verband met het politieonderzoek is de westelijke tunnel op het station afgesloten. De centrale en oostelijke tunnel zijn wel bereikbaar. Over de toedracht is verder niets bekend. Ook is het onduidelijk hoe de gewonden eraan toe zijn.

Op last van de politie werd het treinverkeer van en naar Amsterdam Centraal korte tijd volledig stilgelegd. Inmiddels zijn alle sporen vrijgegeven, met uitzondering van spoor 4 en 5, meldt de NS. Ter hoogte van die sporen gebeurde het incident.

Ook het tramverkeer voor het station ligt stil. De metro rijdt wel. Op en rond het station is veel politie aanwezig.