Duitse inlichtingendienst getipt dat Jawed S. radicaliseerde

De Duitse binnenlandse veiligheidsdienst BfV is in februari van dit jaar getipt over de radicalisering van Jawed S., de 19-jarige Afghaan die vrijdag op Amsterdam Centraal twee Amerikanen neerstak. Dat bevestigt een woordvoerder van het Duitse district Mainz-Bingen, na een bericht van de Duitse regionale omroep SWR.

S. zat in februari in een opvang voor asielzoekers in Mainz-Bingen. Een medewerker zag dat hij zijn baard liet staan en dat zijn gedrag veranderde. Ze rapporteerde dat aan de BfV.

De Telegraaf meldt dat de politie onderzoek heeft gedaan, maar niets vreemds bij S. heeft vastgesteld.

'Niet geïnspireerd door IS'

Volgens Dick Schoof, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), lijkt het er niet op dat S. geïnspireerd was door de terroristische organisatie IS. De man had het volgens Schoof op sociale media vaak over PVV-leider Wilders.

De NCTV zegt dat de wijze waarop de Afghaan de aanslag pleegde, past in een patroon. "In Europa slaan eenlingen vaker toe met relatief eenvoudige middelen", zegt hij. Hij denkt dat de reactie in Nederland anders was geweest als dit vijf jaar geleden was gebeurd. "We zijn nu beter voorbereid en de samenleving is weerbaarder."

S. lijkt zelf op het idee te zijn gekomen om een aanslag te plegen. "Het is onmogelijk zo iemand goed in de gaten te houden", zegt Schoof. "Dat kan alleen als je de juiste signalen binnenkrijgt."

Onopvallend

Schoof bevestigt verder dat S. bij de Duitse autoriteiten niet bekendstond als islamitische extremist. Persbureau DPA meldde zondag dat hij een onopvallend leven leidde. S. woont zo'n drie jaar in Duitsland. Zijn asielaanvraag was afgewezen, maar er loopt nog een rechtszaak over dat besluit.

Na zijn daad heeft hij tegen de Amsterdamse politie verklaard dat hij vrijdag speciaal naar Nederland is gereisd om een aanslag te plegen. Hij vindt dat de profeet Mohammed, de Koran en de islam in Nederland veelvuldig worden beledigd. Zijn slachtoffers zou hij willekeurig hebben gekozen.