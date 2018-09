Slachtoffers aanslag Amsterdam CS 'willekeurig gekozen'

De dader heeft een Duitse verblijfsvergunning, maar of hij bekend is bij de Duitse politie, wil de woordvoerder niet zeggen. De man ligt in het ziekenhuis en wordt met behulp van een tolk verhoord.

De politie gaat ervan uit dat er mogelijk sprake is van een terroristisch motief voor de aanslag. Waarom dat zo is, wordt niet bekendgemaakt. "We sluiten andere zaken nog niet uit", zegt de woordvoerder. "We hopen dat hij in het verhoor uitsluitsel geeft over wat hij hier doet en waarom hij dit heeft gedaan."

De twee zwaargewonde slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. Volgens de woordvoerder hebben ze heel veel pijn, maar zijn ze wel aanspreekbaar. Over de aard van hun verwondingen en hun leeftijd wil de politie niets kwijt.