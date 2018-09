Verdachte Amsterdam CS kwam naar Nederland om beledigingen islam

Per trein vanuit Duitsland

S. heeft een Duitse verblijfsvergunning. Hij kwam vrijdag aan het einde van de ochtend met een internationale trein vanuit Duitsland naar Amsterdam. Daar stak hij niet veel later op het station twee mannen van 38 neer. Hij wist naar eigen zeggen niet dat zij Amerikaanse toeristen waren.

De man werd vervolgens neergeschoten door de politie. Hij wordt aan zijn verwondingen behandeld in het ziekenhuis, waar hij vandaag werd voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Wilders heeft via Twitter gereageerd op de verklaringen van S. Hij zegt niets over het feit dat de verdachte in de verhoren zijn naam heeft genoemd. In zijn reactie stelt hij wel dat "moslimterroristen islamkritiek beantwoorden met geweld".