'Belastingdienst werkte bewust bezwaarschriften ouders tegen'

De Belastingdienst heeft tientallen ouders die recht hadden op kinderopvangtoeslag bewust tegengewerkt. Dat schrijft dagblad Trouw op basis van interne stukken van de fiscus. Begin augustus trok Kinderombudsvrouw Kalverboer hierover aan de bel. In maart meldde Nieuwsuur al dat de Belastingdienst documenten achterhield in de zaak.

In 2014 moesten 235 ouders bedragen van soms tienduizenden euro's aan kinderopvangtoeslag terugbetalen, omdat ze gebruikmaakten van opvang via een bureau dat verdacht werd van het misbruik van toeslagen. Vorig jaar bleek dat de Belastingdienst de toeslag ten onrechte had stopgezet.

Uit een intern onderzoek van de fiscus komt naar voren dat ouders die bezwaar aantekenden tegen het terugbetalen jarenlang werden tegengewerkt. Zo moesten ouders zelf aantonen dat ze recht hadden op toeslag, maar de Belastingdienst vertelde ze niet welke gegevens ze daarvoor moesten overleggen.

Twee jaar wachten

Meer dan de helft van de betrokken ouders bleek later toch recht te hebben op toeslagen, maar de bezwaarschriften die veel van hen indienden werden vaak pas na twee jaar in behandeling genomen. In die tijd konden ze geen toeslag aanvragen.

In de stukken die Trouw heeft, schrijft de fiscus dat bewust is aangestuurd op het afwijzen van de toeslag.

Een advocaat die veel van de gedupeerde ouders vertegenwoordigt, zegt dat de problemen van veel ouders nog steeds niet zijn opgelost. Veel van hen hebben ook niet meer de energie om door te procederen.