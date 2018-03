Belastingdienst hield documenten achter in slepende zaak

Het was een paar jaar geleden volop in het nieuws: fraude met belastingtoeslagen. En om die fraude te bestrijden ging de Belastingdienst er telkens hard in. Maar nu blijkt dat de dienst stukken heeft achtergehouden in een zaak die 232 gezinnen trof. Zelfs toen de verdediging er expliciet naar vroeg.

De familie Kuipers is één van die gezinnen. Ze ontvingen toeslag voor hun twee kinderen in de opvang. Die opvang was geregeld via een gastouderbureau in Eindhoven. Maar in 2012 en 2013 krijgt de Belastingdienst signalen dat in enkele gevallen sprake zou zijn van misbruik met toeslagen.

De dienst komt met een rigoureuze beslissing: van alle 232 gezinnen die bij het gastouderbureau staan ingeschreven, stopt de toeslag. Wie het daar niet mee eens is, kan in beroep. De Belastingdienst vordert ook tienduizenden euro's terug.

Incompleet

Steve Kuipers: "Als burger denk je dat je aan alle wetten en regels hebt voldaan. We dachten dat we het netjes geregeld hadden, maar daar dacht de Belastingdienst anders over."

Kuipers dacht dat hij wellicht inkomensformulieren niet goed had ingevuld. "De Belastingdienst zei dat ons dossier incompleet was, maar we wisten niet wat er ontbrak."