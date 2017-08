Belastingdienst zette ten onrechte kinderopvangtoeslag stop

De Belastingdienst heeft in 2014 ten onrechte de kinderopvangtoeslag van 232 gezinnen stopgezet. Dat concludeert de Nationale ombudsman Reinier van Zutphen in een vandaag verschenen rapport.

De fiscus besloot de toeslagen destijds stop te zetten omdat er mogelijk misbruik werd gemaakt van de regeling. Volgens de ombudsman werd daarbij geen rekening gehouden met gezinnen die niets kwaads in de zin hadden.

"De Belastingdienst heeft de ouders door deze ongenuanceerde aanpak in een onmogelijke positie, grote financiële problemen en langdurige onzekerheid gebracht", schrijft Van Zutphen.

Bewijzen achteraf

Pas na het stopzetten van de kinderopvangtoeslag werd bij de gezinnen om bewijzen gevraagd. Daarnaast moesten toeslagen die in de voorgaande jaren waren ontvangen, worden terugbetaald. Hierdoor raakten volgens de ombudsman veel ouders in financiële problemen en moesten ze hun kind van de opvang halen. Achteraf bleek dat de gezinnen wel recht hadden op het geld.

Van Zutphen zegt dat de fiscus meer oog moet hebben voor het burgerperspectief om in de toekomst te voorkomen dat mensen gedupeerd worden. "In dit geval had de Belastingdienst alle 232 betrokkenen op voorhand al schuldig verklaard door de kindertoeslag stop te zetten."

Excuses

Volgens de ombudsman is het niet de eerste keer dat de Belastingdienst een onevenredig harde aanpak hanteert. In 2015 moesten 3745 gezinnen drie tot zes maanden wachten op hun kindgebonden budget, omdat niet duidelijk was of zij hier recht op hadden.

De ombudsman wil dat er excuses wordt gemaakt aan de getroffen ouders en dat er een financiële tegemoetkoming komt. De Belastingdienst belooft de werkwijze aan te passen.