'Jos B. woensdag naar Nederland'

De verdachte in de zaak-Nicky Verstappen komt woensdag aan in Nederland. Jos B. wordt met een speciaal vliegtuig opgehaald in Spanje, meldt de Spaanse publieke omroep RTVE.

B. zal volgens bronnen van de omroep overmorgen om 15.00 uur vertrekken uit Barcelona en worden begeleid door medewerkers van Interpol. Het is niet bekend waar het vliegtuig in Nederland zal landen en waar B. naartoe wordt gebracht.

Het Openbaar Ministerie in Nederland wil het bericht van RTVE niet bevestigen. Het doet alleen mededelingen als Jos B. daadwerkelijk aan Nederland is overgeleverd.

Getuigen

De 55-jarige Jos B. wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen, twintig jaar geleden op de Brunsummerheide. Dna-sporen op de kleding van de 11-jarige jongen wezen in zijn richting. B. werd ruim een week geleden in een dorpje in de Spaanse Pyrenee√ęn opgepakt na een tip.

De beheerder van de Spaanse retraite waar B. verbleef, hielp de politie B. te arresteren: