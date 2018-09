Spaanse politie hoort getuigen in onderzoek naar Jos B.

Alleen de Spaanse politie hoort lokale getuigen in de zaak rond de aanhouding van Jos B. De Nederlandse politie heeft hier geen bevoegdheden, maar kan wel adviseren.

Ook mag het Nederlandse OM niet zelf onderzoek doen naar de spullen die bij de arrestatie van B. in Spanje in beslag zijn genomen, vorige week.

"Het komt vaak voor dat je in grote en belangrijke onderzoeken door justitie in dat land wordt uitgenodigd om de zaak toe te lichten en te bekijken wat nodig is", legt een woordvoerster van het OM uit.

"Wij hebben geen bevoegdheden in Spanje, maar wij kunnen wel onze wensen kenbaar maken. Bijvoorbeeld het horen van bepaalde getuigen." Namens Nederland zijn een officier en een rechercheur naar Spanje gereisd.

Deze week naar Nederland

De 55-jarige Jos B. wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de 11-jarige Nicky Verstappen, twintig jaar geleden op Brunsummerheide. Hij werd opgepakt na een tip.

B. zit nog vast in een Spaanse cel. Hij komt naar verwachting deze week naar Nederland.

Verslaggever Eva Wiessing sprak vorige week met de man die erbij was toen B. werd aangehouden: