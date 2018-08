'Ugandese popster en politicus Wine heeft nierproblemen door marteling'

De Ugandese popster en oppositiepolitcus Bobi Wine kampt na een detentieperiode van bijna twee weken met nierproblemen, waarvoor hij snel behandeling nodig heeft in het buitenland. Dat zegt zijn advocaat.

De 36-jarige Wine, de artiestennaam van Kyagulanyi Ssentamu, ligt momenteel in een priv├ękliniek in de hoofdstad Kampala. Volgens de advocaat hebben veiligheidstroepen hem in de gevangenis gemarteld. Dat heeft mogelijk zijn gezondheidsproblemen veroorzaakt. "Ze hebben onder meer zijn mannelijkheid fijngeknepen", zei Wines advocaat tegen persbureau AP.

Bewerkte beelden

Sinds de arrestatie van het parlementslid, op 14 augustus in de noordelijke stad Arua, zijn er vragen over zijn gezondheid. Pas vijf dagen na zijn aanhouding mocht zijn vrouw Barbie voor het eerst bij hem op bezoek. Zij schrok; volgens haar oogde haar man kwetsbaar en verward.

De regering ontkent dat Wine is gemarteld en stuurde video's en foto's van Wine de wereld in waarop hij lachend en ongeschonden te zien is. Die beelden waren volgens vrienden van Wine bewerkt.

Gisteren werd Wine op borgtocht vrijgelaten. Hij verliet op krukken de rechtszaal, maar zei niets. Hij wordt nog steeds verdacht van hoogverraad.

Chauffeur

Wine werd opgepakt nadat een konvooi van president Museveni (74) in Arua was bekogeld met stenen. Vermoedelijk waren de daders aanhangers van Wine, een fervent tegenstander van Museveni. Bij daaropvolgende schermutselingen werd de chauffeur van Wine doodgeschoten.

De arrestatie van Wine veroorzaakte beroering. In meerdere Ugandese steden gingen jongeren de straat op om te protesteren tegen zijn arrestatie. Wine is populair onder jongeren. Hij werd in zijn land eerst bekend als rapper. Daarna stapte hij in de politiek, waardoor hij de bijnaam "Ghetto President" draagt.

Ook buiten Uganda is er steun voor Wine. Via een open brief die werd ondertekend door onder anderen Coldplay-zanger Chris Martin, de Braziliaanse profvoetballer Fred (Manchester United) en de Nigeriaanse schrijver en Nobelprijswinnaar Wole Soyinka is voor een onafhankelijk onderzoek naar zijn arrestatie gepleit.