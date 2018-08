Artiesten op de bres voor Ugandese popmuzikant en politicus

Internationaal bekende muzikanten, journalisten, schrijvers en sporters protesteren tegen de arrestatie in Uganda van politicus en popmuzikant Robert Kyagulanyi Ssentamu (36), beter bekend onder zijn artiestennaam Bobi Wine.

Ze doen dat in een open brief die dinsdag op internet verscheen. Die is onder meer ondertekend door de popmuzikanten Chris Martin en Chrissie Hynde, de Braziliaanse profvoetballer Fred (Manchester United) en de Nigeriaanse schrijver en Nobelprijswinnaar Wole Soyinka. Ze willen een onafhankelijk onderzoek naar zijn arrestatie, die van dertig anderen en naar de dood van Wine's chauffeur.

Wine stond vandaag terecht voor een militair tribunaal voor verboden wapenbezit. Hij werd vrijgesproken, maar kort daarna weer gearresteerd op verdenking van hoogverraad.

Campagne

Wine is een onafhankelijk lid van het Ugandese parlement en vooral bij jongeren populair. Hij staat bekend als een tegenstander van president Museveni (74).

Wine werd op 13 augustus opgepakt in Arua, in het noordwesten van Uganda. Hij was daar om de campagne van een geestverwant te steunen bij verkiezingen daar. Museveni was er ook, hij ondersteunde een andere kandidaat die de verkiezingen verloor.