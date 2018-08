Zanger/politicus Bobi Wine op borgtocht vrij in Uganda

De Ugandese popmuzikant en politicus Bobi Wine is vrijgelaten. Wine, een van de prominentste tegenstanders van president Museveni, zat bijna twee weken vast op verdenking van hoogverraad.

Het 36-jarige parlementslid, dat eigenlijk Robert Kyagulanyi Ssentamu heet, werd op 13 augustus opgepakt in de noordelijke stad Arua. Dat gebeurde nadat een konvooi van president Museveni was bekogeld met stenen.

Vermoedelijk waren de stenen gegooid door aanhangers van Wine, die zelf ook in Arua op campagne was. Veiligheidstroepen openden na de bekogeling het vuur en schoten de chauffeur van Wine dood. De zanger/politicus zelf werd met enkele andere parlementsleden en tientallen aanhangers aangehouden.

Protest

Na het incident gingen in diverse Ugandese steden jongeren de straat op om de vrijlating te eisen van Wine, over wie wordt gezegd dat hij tijdens zijn hechtenis is gemarteld. Ook internationale prominenten als zanger Chris Martin en schrijver Wole Soyinka sprongen met een open brief op de bres voor Wine.

Wine is nu vrijgelaten op borgtocht, net als twaalf andere arrestanten. De aanklacht van hoogverraad blijft staan, maar volgens de rechtbank is er geen vluchtgevaar. Wel is het Wine verboden om zich de komende drie maanden in Arua op te houden.