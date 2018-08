Vaccinatieplicht, kan dat wel? 'Nee, maar voer de druk op ouders op'

Kinderbijslag

Beter eerst de druk op ouders opvoeren, voordat je naar dwang gaat kijken, stelt Hubben. "Vaccinatieplicht is een ingrijpend middel, het is een te snelle, te grote stap. Ik zou eerst minder ingrijpende maatregelen te nemen, zoals Dijkhoff zelf ook voorstelt in zijn column. Het is wel heel goed dat hij aandacht geeft aan dit probleem zodat we er een debat over voeren."

Dijkhoff noemt in zijn column ook de mogelijkheid dat kinderdagverblijven niet-gevaccineerde kinderen weigeren. Dat kunnen ze nu al, maar ze kunnen niet checken of ouders de waarheid vertellen over de inentingen bij hun kinderen. Zo'n algemene maatregel van bestuur zou ook dat mogelijk maken volgens de hoogleraar.

Ook hoogleraar gezondheidsrecht Johan Legemaate van de Universiteit van Amsterdam vindt dat kinderdagverblijven niet ingeënte kinderen zouden moeten kunnen weigeren. "Omdat ze een zorgplicht hebben voor alle kinderen. Discussie daarover lijkt mij prima."

Het stoppen van de kinderbijslag voor ouders die hun kinderen niet laten vaccineren, waar de voorzitter van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik eerder voor pleitte, gaat Hubben te ver. "Dat is geen beschermende maatregel meer die onder die categorie C valt. Dat valt buiten deze wet, dat zou elders moeten worden geregeld."