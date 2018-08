'Minder kinderbijslag voor ouders die kind niet laten inenten'

Ouders die weigeren om hun kind te laten inenten, moeten worden gekort op de kinderbijslag. Dat zegt Ruud Coolen-Van Brakel, voorzitter van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM),in EenVandaag.

Hij pleit voor een boetesysteem om tegenwicht te bieden aan de "indianenverhalen over hoe gevaarlijk vaccineren zou zijn voor kinderen". Ook BOinK, de belangenvereniging voor ouders in de kinderopvang, wil dat er verregaande maatregelen komen om het tij te keren.

Ouders zouden bijvoorbeeld verplicht moeten worden om te melden of hun kind is ingeënt als het naar de kinderopvang gaat. Nu willen sommige ouders dat niet zeggen omdat het privé is, zegt BOinK-voorzitter Gjalt Jellesma. "Dan sta je als crèche met lege handen."

Steeds meer ouders willen niet dat hun kind wordt ingeënt tegen ziektes als mazelen, kinkhoest en polio. Daarbij kunnen religieuze overwegingen een rol spelen, maar ook niet-gelovige ouders hebben steeds vaker twijfels over vaccins. Ze zijn bijvoorbeeld bang voor bijwerkingen of denken dat het vaccin niet effectief is.

Vaccinatiegraad

De afgelopen jaren daalde de vaccinatiegraad in Nederland met 2 tot 3 procent, blijkt uit cijfers van het RIVM. De vaccinatiegraad wil zeggen hoeveel van alle baby's, kleuters en schoolkinderen worden ingeënt.

In vergelijking met andere landen zijn dat er nog altijd relatief veel: voor de meeste ziektes is de vaccinatiegraad in Nederland hoger dan 90 procent. Alleen voor het HPV-vaccin tegen baarmoederhalskanker ligt de vaccinatiegraad veel lager: vorig jaar liet slechts 46 procent van de opgeroepen 12- of 13-jarige meisjes zich met dit vaccin inenten.

De geleidelijke daling van de vaccinatiegraad in Nederland past in een Europese trend. In april kwam de Europese Commissie met een actieplan om de vaccinatiegraad in de EU in 2020 boven de 95 procent te krijgen. Daarmee hoopt de Commissie de "vaccinatieweerzin" onder burgers tegen te gaan.

Verplicht

In veertien Europese landen zijn sommige vaccinaties verplicht, bijvoorbeeld in Italië en Frankrijk. Staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid liet afgelopen juli echter weten niets te zien in een vaccinatieplicht in Nederland.