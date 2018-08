Dijkhoff (VVD) haalt uit naar 'anti-vaxxers' en overweegt vaccinatieplicht

Dijkhoff maakt zich zorgen omdat de dekkingsgraad in Nederland onder het veilige niveau van 95 procent is gekomen. Van de 2-jarige kinderen was vorig jaar 90,1 procent ingeënt tegen mazelen. De liberale VVD is doorgaans niet voor verplichten, maar Dijkhoff denkt er toch over na. Hij wil eerst dat ouders nadrukkelijker worden voorgelicht over de risico's van hun besluit. Niet alleen hun kind kan ziek worden, maar een baby of peutertje dat nog te jong is voor een inenting kan ziek worden.

"Hopelijk krijgen we dan snel de vaccinatiegraad weer boven de 95 procent", schrijft Dijkhoff. "Mocht dat niet lukken, dan moet ik als liberaal misschien toch maar gaan pleiten voor een vaccinatieplicht." In een toelichting zegt de VVD'er dat hij boos is. "Ik kan er met mijn pet niet bij dat het daalt. Daardoor is ook mijn dochter minder beschermd. Het is absurd dat de overheid maatregelen moet nemen."

Meer tijd

Minister De Jonge van Volksgezondheid vindt dat Dijkhoff nu een stap te ver gaat. "We zijn daar nog niet", zei hij. Het kabinet komt in het najaar met een plan waarin staat dat consultatieartsen meer tijd krijgen om weiger-ouders over de streep te trekken. "Je moet uitleggen aan ouders dat je verantwoordelijkheid hebt om je eigen kind en andere kinderen te beschermen."