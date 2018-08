Het verhaal van de man die dé dna-match ontdekte in zaak-Nicky Verstappen

Het dna-onderzoek in de zaak-Nicky Verstappen is volgens justitie het grootste verwantschapsonderzoek ooit uitgevoerd. Het startte in februari 2018 en er werden 21.500 mannen opgeroepen. 14.049 mannen gaven vrijwillig dna af. Al die duizenden dna-stalen betekenden voor het NFI een monsterklus.

"We moesten nieuwe technieken in huis halen, waaronder robots", vertelt Kal. "Daar heb je dan weer mensen voor nodig die verstand hebben van robots, maar ook mensen die verstand hebben van automatisering. Verder werkten er analisten aan de dna-profielen en dan heb je nog de mensen die software maken waarmee we de profielen met elkaar kunnen vergelijken. Al die mensen heb je nodig om een project zoals dit te laten slagen."

Het vinden van de match is niet zo romantisch als bij het tv-programma CSI, waarbij een dna-match vaak al wordt gevonden na het indrukken van paar knoppen. Het is vooral een langdurig karwei, vertelt Kal. "Je gaat dna-profielen vergelijken en op een gegeven moment zie je dat je een match hebt. In dit geval, in de zaak-Verstappen, was dat een heel bijzonder moment, want we hadden al heel veel profielen langs zien komen die allemaal niet die match gaven."