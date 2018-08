Verstopt Jos Brech zich bij ons in de bergen, vragen Franse media zich af

Het nieuws dat Jos Brech verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen, is ook in Frankrijk aangekomen. In dat land is hij voor het laatst gezien, zo benadrukken Franse media.

In februari zei Brech dat hij een wandeltocht ging maken in de Vogezen, een bergachtig gebied in het oosten van Frankrijk. Hij was daar in oktober naartoe gegaan. In april werd hij als vermist opgegeven, omdat zijn familie geen contact meer met hem kreeg.

Franse media

"Verstopt de verdachte zich in de bergen?", vraagt Le Parisien. De krant wijst erop dat de Nederlandse en Franse politie vermoeden dat de 55-jarige Brech zich in de Vogezen schuilhoudt, waar hij een chalet beheerde.

De publieke omroepzender France 3 geeft een chronologisch overzicht van de zaak, die begon met de vermissing van Nicky Verstappen op 10 augustus 1998. De zender beschrijft gedetailleerd naar wie wordt gezocht. "De Nederlandse politie zoekt Jos Brech, 55, 1.80 lang, met schoenmaat 41/42. Hij is een liefhebber van wandelen en overleven in de natuur."