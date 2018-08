'Aanjager #metoo zelf beschuldigd van seksueel wangedrag'

Asia Argento, een Italiaanse actrice en een van de eerste vrouwen die zich uitsprak tegen producer Harvey Weinstein, wordt zelf beschuldigd van seksuele intimidatie. Ze zou een minderjarige acteur hebben aangerand en hem de afgelopen maanden zo'n 380.000 dollar hebben betaald.

The New York Times heeft documenten in handen van de advocaten van Argento (42) en de acteur, Jimmy Bennett (22). Bestanden met de beschuldigingen, een betalingsovereenkomst en foto's van de twee in bed, zijn in een e-mail naar de Amerikaanse krant gestuurd door een anonieme afzender.

In e-mailverkeer dat in handen is van The New York Times adviseert de advocaat van Argento haar ook hoe ze het beste kan omgaan met de beschuldigingen.

Seks op hotelkamer

Bennett stelt dat de Italiaanse actrice en regisseuse hem in 2013 aanrandde op een hotelkamer in Californië. Hij was toen net twee maanden 17, Argento was 37. Ze zou hem hebben gezoend, hem oraal hebben bevredigd en seks met hem hebben gehad. Daarna zou ze hem hebben gevraagd enkele foto's te nemen.

In de uren en dagen daarna hebben de twee volgens de New York Times nog wel contact gehad via sociale media. Bennett zegt dat hij op de weg naar huis verwarring en walging voelde over wat er op de hotelkamer was gebeurd. Hij hield naar eigen zeggen een trauma over aan het incident en zou daardoor minder hebben verdiend in het vervolg van zijn carrière.

De acteur verstuurde in november vorig jaar een brief aan Argento en haar advocaat, een maand nadat de Italiaanse actrice Weinstein openlijk had beschuldigd van seksuele intimidatie. In de brief vroeg Bennett om een schadevergoeding van 3,5 miljoen dollar voor zijn emotionele problemen en verlies aan inkomen. In april van dit jaar maakte de actrice voor het eerst een grote som geld over aan Bennett.

'Moeder' en 'zoon'

Saillant is dat Bennett in 2004 op 7-jarige leeftijd een van de acteurs was die de zoon van een personage van Argento speelde in de film The Heart Is Deceitful Above All Things, die ook door haar werd geregisseerd. De film gaat over de relatie tussen een drugsverslaafde prostituee en haar zoon. Aan het einde van het verhaal verkleedt de moeder haar zoon als dochter en wordt het jongetje verkracht.

Bennett en Argento bleven elkaar na deze film in interviews en uitingen op sociale media 'moeder' en 'zoon' noemen. The New York Times heeft Argento, Bennett en hun advocaten om een reactie gevraagd, maar vooralsnog wil niemand iets kwijt over de zaak.

Argento wordt gezien als voortrekker van de #metoo-beweging, die internationaal bekendheid kreeg nadat de Italiaanse actrice en twaalf andere vrouwen zich hadden uitgesproken tegen Weinstein. Argento liet zich in de media geregeld horen over seksuele intimidatie en de ongelijke positie van vrouwen. Haar vriend, de reiskok Anthony Bourdain, pleegde in juni zelfmoord.