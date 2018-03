Actrice Asia Argento pakt na Weinstein nu Berlusconi aan

De Italiaanse actrice Asia Argento, een van degenen die hielpen de #MeToo-beweging op gang te brengen door haar onthullingen over Hollywood-tycoon Harvey Weinstein, richt haar pijlen nu op oud-premier Silvio Berlusconi van Italië.

Diens centrum-rechtse alliantie maakt volgens de peilingen veel kans om bij de verkiezingen van zondag de grootste partij te worden. Berlusconi zelf kan geen premier worden omdat hij is veroordeeld wegens belastingfraude, maar het lijkt er dus wel op dat de 81-jarige miljardair een politieke comeback gaat maken.

De drievoudig oud-premier is veelvuldig verwikkeld geweest in seksschandalen en Argento vindt het zorgelijk dat hij nu weer zo'n prominente rol speelt. "Ik baal hiervan, en alles wat ik kan doen is het hierover hebben, de Italianen eraan herinneren wie hij is en wat hij allemaal met vrouwen heeft uitgespookt, want dit gaat me aan het hart", zegt ze.

Vijandigheid

De actrice was een van de dertien vrouwen die vorig najaar in het tijdschrift The New Yorker het seksuele wangedrag van Weinstein aan de kaak stelden. Ze is door hem verkracht, vertelde ze.

Maar haar verhaal, dat in de VS grote indruk maakte, leidde in haar vaderland tot veel scepsis en zelfs regelrechte vijandigheid. Mensen trokken in twijfel dat ze was verkracht of zeiden dat ze het had uitgelokt, daarover werd ook in volle openheid gediscussieerd in praatprogramma's.

De #MeToo-beweging heeft in het behoudende Italië niet veel voet aan de grond gekregen. Een groep van ruim honderd Italiaanse actrices heeft onlangs een open brief gepubliceerd over misstanden, maar daarin worden geen namen genoemd - een gemiste kans, vindt Asia Argento.

Geluidsopnamen van Weinstein

Ze heeft nu zelf via de linkse krant Il Fatto Quotidiano een video naar buiten gebracht waarin ze met de voormalige schoonheidskoningin Ambra Battilana spreekt. Die speelde ook een rol in de Weinstein-affaire: zij is een van de vele vrouwen die zijn aangerand door de producent.

Een dag nadat dat gebeurde heeft Battilana bovendien geluidsopnamen gemaakt van een gesprek met Weinstein. Die vraagt haar bij herhaling of ze meekomt naar zijn kamer. Ze wijst hem aldoor af en wil weten of hij altijd mensen op die manier lastigvalt, waarop Weinstein ongegeneerd "ja" antwoordt.

Bunga-bungaparty's

Maar Battilana heeft ook tegen Berlusconi getuigd in een zaak over diens roemruchte 'bunga-bunga'-feesten, waar ze zag dat mannen seks hadden met minderjarige meisjes. Berlusconi is zelf vrijgesproken van beschuldigingen dat hij seks had met ene 'Ruby', een op dat moment minderjarige prostituee. Maar in die zaak moet hij zich nog wel voor de rechter verantwoorden over het mogelijke zwijggeld dat aan getuigen is betaald. Berlusconi spreekt alle beschuldigingen tegen.