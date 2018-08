Vicepremier De Jonge: Blok kan 'tuurlijk' door

Vicepremier De Jonge vindt dat minister Blok "tuurlijk" door kan gaan als bewindsman. Vorige maand ontstond ophef over uitspraken van Blok over de multiculturele samenleving en over Suriname. De minister van Buitenlandse Zaken zei onder meer dat hij geen voorbeelden kent van een multi-etnische of multiculturele samenleving waar de oorspronkelijke bevolking nog woont en waar een vreedzaam samenlevingsverband bestaat. Ook noemde hij Suriname een "failed state".

Blok zei kort na die uitspraken dat hij te ver is gegaan en dat hij ze betreurt. Gisteren noemde hij in een brief aan de Tweede Kamer de uitlatingen ongelukkig en onzorgvuldig en die woorden herhaalde hij vanochtend, voor de eerste vergadering van het kabinet na de vakantie. De ongelukkige woorden neemt hij terug.

Niet te groot maken

De Jonge benadrukte vanochtend dat Blok zijn eigen woorden onzorgvuldig heeft genoemd en dat het kabinet dat ook vindt. "Het is goed als de Kamer daar binnenkort een debat over heeft en het goed uitpraat. Dan gaan we weer gewoon aan het werk." Volgens de vicepremier moet de zaak niet groter worden gemaakt dan hij is.

Op de vraag of hij nog geloofwaardig door kan als minister, antwoordde Blok zelf vanochtend alleen dat er nog een Kamerdebat komt, dat hij zorgvuldig gaat voorbereiden. "In de tussentijd is er een volle agenda met veel belangrijke bijeenkomsten waar voor Nederland belangrijke vraagstukken aan de orde zijn. Daar ga ik me de komende tijd met volle energie voor inzetten."

Gesprekken met het buitenland

Blok heeft de afgelopen tijd met diverse collega's in het buitenland gepraat, onder andere met die uit Suriname, Polen en Tsjechiƫ. Met wie nog meer wilde hij vanochtend niet zeggen, want volgens hem kan hij dat niet "eenzijdig" bekendmaken.

De Surinaamse regering heeft al gezegd dat de excuses van de Nederlandse minister niet ver genoeg gaan. Blok wil daarover nog eens met Suriname praten. "Ik zal iedere gelegenheid die zich daarvoor voordoet gebruiken."