Surinaamse regering wijst 'povere excuses' Blok af

De Surinaamse regering neemt geen genoegen met de excuusbrief die minister Blok van Buitenlandse Zaken aan Paramaribo heeft geschreven. Zijn Surinaamse ambtgenoot Yldiz Pollack-Beighle noemt de excuses in een brief "pover", omdat Blok "onjuistheden die hij heeft geuit op een besloten bijeenkomst niet terugneemt".

"De Nederlandse bewindsman treft met zijn uitspraak niet alleen de regering maar zeker ook het Surinaamse volk," aldus de Surinaamse minister. Om die reden eiste Paramaribo vorige week in een protestnota niet alleen verontschuldigingen aan de regering, maar aan de gehele bevolking van Suriname. "Dat laatste is eminent, maar niet gebeurd," aldus Pollack-Beighle. "De Surinaamse regering zal pas een volledige voldoening hebben als de woorden in totaliteit als onjuist worden bestempeld."

Niet in rij 'mislukte landen'

Volgens de minister heeft Blok Suriname geraakt in zaken die het land als fundamenteel ziet. "Wij hebben een etnische diversiteit, wij hebben een gezamenlijke uiting van culturen, dat is wie we zijn", zegt de Surinaamse bewindsvrouw.

Ze benadrukt verder dat Suriname niet genoemd kan worden in de rij van "mislukte landen", omdat Suriname een democratie is met een functionerende rechtsorde. Juist die twee zaken werden door Blok op de genoemde bijeenkomst in twijfel getrokken.

Gepaste reactie

Naar aanleiding van de affaire is er volgens de minister op vrijdag 20 juli een gesprek geweest tussen de tijdelijk zaakgelastigde van Suriname in Nederland, Ebu Jones, en de directeur westelijk halfrond van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken, Marcel Vink.

Over de inhoud van dat gesprek zijn geen mededelingen gedaan. Maar de Surinaamse regering zal een "gepaste reactie" verzenden op de ontvangen excuusbrief van Blok, zegt de Surinaamse minister.