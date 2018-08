Waarom willen we eigenlijk wilde wolven in Nederland?

Er wordt in Nederland gesproken over preventieve maatregelen, zoals omheiningen om schapenkuddes, om te voorkomen dat wolven zich vergrijpen aan vee. Maar schapenhouder Kemp vindt dat niet ver genoeg gaan. "Het probleem is dat preventieve maatregelen niet altijd mogelijk zijn. Je kan gewoon niet elk stukje land afzetten waar schapen grazen."

Bovendien zijn wolven niet dom, zegt Kemp. "Wat je ziet op plekken waar er meer komen, is dat ze de maatregelen gaan omzeilen. Als ze honger hebben, springen ze gewoon over de omheining." Hij pleit ervoor om gebieden aan te wijzen waar de wolven mogen zitten. "Goed afgesloten met een hoog hek."

Wolvenkenner Pot vindt de drang om te reguleren overdreven. "Die wolf is een inheemse soort, die hoort hier eigenlijk. Toch vinden we we het blijkbaar eng en lastig dat hij terugkomt. Maar we hebben ook weleens last van de mens, die schieten we toch ook niet af?"

Kanttekeningen

Polman vindt wel dat er wat moet gebeuren. "Bijna alle schapen in Nederland zijn onbeschermd en dat is vragen om problemen. Dus wij zeggen: overheid neem je verantwoordelijkheid." Overigens heeft ze wel een kanttekening bij het wolvenprobleem. "Er worden jaarlijks veel meer schapen doodgebeten door honden, maar daar hoor je niemand over."

Een andere kanttekening die je kan maken, is het bedrag dat de wolf ons jaarlijks kost. De 134 schapen die dit jaar tot nu toe zijn doodgebeten kostten de overheid in totaal 15.000 euro aan schadevergoedingen.

Vorig jaar veroorzaakte de wolf voor ongeveer 10.000 euro schade. Het dier haalt daarmee lang de top-5 niet: