Einde aan droogte in zicht? Het wachten is op twee weken lang elke dag regen

Ook Rijkswaterstaat zegt dat de ernstige droogte voorlopig nog niet voorbij is. "Met een buitje gaan we het echt niet redden", zegt directeur-generaal Michèle Blom op Twitter. "We hebben twee tot drie maanden typisch Nederlands weer nodig om de voorraad weer aan te vullen." Maatregelen die de waterschappen hebben genomen, blijven van kracht.

Hetzelfde geldt voor het advies aan alle Nederlanders om zuinig om te gaan met drinkwater. Tijdens piekuren (6.00-9.00 uur en 18.00-22.00 uur) is het verstandig om niet de tuin te sproeien, de auto te wassen of zwembadjes te vullen.

De drinkwatervoorziening komt niet in gevaar. Daarvoor zijn de afgelopen jaren voldoende maatregelen genomen. Zo kan door slim watermanagement het weinige water dat via de Rijn Nederland binnenkomt, zo over het land worden gespreid "dat iedereen in laag Nederland wel aan zijn trekken komt", zei dijkgraaf Patrick Poelmann nog vorig week. En dankzij de grote zoetwatervoorraad die het IJsselmeer vormt, is ons land volgens hem supergoed voorbereid.

Twee weken elke dag regen

Een neerslagtekort in de zomer is overigens heel normaal, legt Camps van het KNMI uit. Een tekort van circa 100 millimeter is gebruikelijk in deze tijd van het jaar (de blauwe lijn in de grafiek hierboven).

Om weer op dat niveau te komen, waarmee feitelijk de extreme droogte voorbij zou zijn, moet er volgens haar de komende twee weken zeker elke dag zo'n 10 à 15 millimeter vallen. "En dat moet dan wel gestaag gebeuren, niet in extreme buien. De grond is nu zo hard dat een grote hoeveelheid dan zou wegstromen."

Gevolgen voor landbouw en natuur

Maar die verlossende regenbuien lijken vooralsnog niet te gaan vallen. En dus blijven vooral boeren vol verwachtingen naar hun weer-apps kijken. Van de overheid mogen ze langer mest uitrijden en bepaalde gewassen planten, waardoor in theorie nog een keer geoogst kan worden. Mits het gaat regenen.

En de natuur? Die is veerkrachtig, zei hoogleraar waterkwaliteit Marten Scheffer gisteren in Nieuwsuur. Waar vissen in ondiepe wateren bijvoorbeeld massaal het loodje leggen door het gebrek aan zuurstof, levert dat weer kansen op voor kikkers waarvan de eitjes gewoonlijk als voedsel dienen voor diezelfde vissen.

En de herfstbladeren aan de bomen dan? Die schade wordt pas later duidelijk, zei Scheffer. "Wat betreft de bossen moeten we afwachten of het tot grootschalige sterfte of verzwakkingen heeft geleid of dat het meevalt."