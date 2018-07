Records droogte en zon sneuvelen, maar Nederland is 'supergoed voorbereid'

De dijkgraaf blijft rustig onder noodkreten van deskundigen dat er snel meer zoetwatervoorraden moeten worden aangelegd, bijvoorbeeld in de uiterwaarden. "Daar kunnen we het in de toekomst over hebben", zegt hij, maar in feite zijn Rijkswaterstaat en de waterschappen al veel langer bezig met maatregelen tegen de droogte. Want het is duidelijk dat we in de toekomst vaker met droge zomers te maken krijgen.

Het IJsselmeer speelt daarbij een grote rol. Dat is hét grote zoetwaterbekken voor Noord- en West-Nederland. "We hebben net in de Stuurgroep Deltaprogramma besloten om voortaan aan het begin van de zomer het peil in het IJsselmeer te verhogen. Door deze ingreep kunnen we langere periodes van droogte doorkomen." Alles bij elkaar is Nederland "supergoed in preventie, zowel qua veiligheid als qua zoetwatervoorraad", concludeert Poelmann.

Dat betekent niet dat iedereen gewoon zijn gang kan gaan. Mensen gaan nu soms toch onverantwoordelijk met water om omdat ze eraan gewend zijn geraakt dat het allemaal wel goed geregeld is, denkt de dijkgraaf. Niet alleen grote organisaties moeten slim en zuinig omgaan met water, maar burgers ook.